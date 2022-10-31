Карацев не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Париже

Сегодня, 14:58
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл японцу Йосихито Нисиоки в первом круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
Россиянин уступил японцу со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час и 31 минуту.
Карацев сделал десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из семи. Нисиока сделал шесть эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной ошибки.
Париж (Франция)
Турнир Rolex Paris Masters 2022
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Йосихито Нисиоки (Япония) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:4