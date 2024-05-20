Карацев не сумел выйти во второй круг турнира в Женеве

Российский теннисист Аслан Карацев уступил итальянцу Флавио Коболли в первом круге турнира в Женеве (Швейцария) — 5:7, 1:6. Игра продолжалась 1 час 27 минут. Карацев не сделал ни одного эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Коболли 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Во втором круге итальянец сыграет с Беном Шелтоном (США, 4). Женева (Швейцария) Турнир ATP Gonet Geneva Open Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Флавио Коболли (Италия) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 6:1