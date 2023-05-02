Карацев обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в матче четвертого круга турнира в Мадриде — 7:6 (7:1), 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час и 38 минут.

Карацев дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух.

Медведев четырежды подал навылет, также не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Тэйлор Фриц — Чжичжэнь Чжан.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:1), 6:4