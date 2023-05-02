КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:29

Карацев обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в матче четвертого круга турнира в Мадриде — 7:6 (7:1), 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час и 38 минут.

Карацев дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух.

Медведев четырежды подал навылет, также не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Тэйлор Фриц — Чжичжэнь Чжан.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:1), 6:4

Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
4
40
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023
Хачанов и Рублев сыграют первым запуском, Медведев и Карацев — вторым
Медведев — о болельщиках на матче с Шевченко: «Начали гудеть после повтора. Иногда кажется, что они приходят ради этого»
Российские теннисисты непобедимы в Мадриде. Исторический «мастерс» для наших игроков
Медведев: «Все говорят, что в Мадриде мне должно нравиться немного больше, потому что корты быстрее»
«Я смогу играть здесь лучше, чем на других турнирах на грунте». Медведев уверенно стартовал в Мадриде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко о Хачанове: «Он вполне может претендовать на титулы»

Карацев — о победе над Медведевым: «В матчах с топ-игроками нужна полная концентрация и мне кажется я справился»