Карацев обыграл Муте и вышел во второй круг турнира в Штутгарте

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Штутгарте (Германия). В матче первого круга 29-летний спортсмен обыграл француза Корантена Муте — 7:6 (7:0), 6:7 (8:10), 7:5. Встреча продлилась 3 часа 12 минут. Карацев сделал 8 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Муте 14 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк пойнта из 14. В следующем круге соперником Карацева станет американец Тэйлор Фритц. Штутгарт (Германия) Турнир ATP BOSS OPEN Призовой фонд 718 410 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Аслан Карацев (Россия) — Корантен Муте (Франция) — 7:6 (7:0), 6:7 (8:10), 7:5