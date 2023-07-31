Карацев обыграл Панну и вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Вашингтоне (США). В матче первого круга 29-летний спортсмен обыграл представителя Новой Зеландии Киранпала Панну — 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Карацев сделал 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Панну 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Во втором круге турнира соперником Карацева станет американец Фрэнсис Тиафо. Вашингтон (США) Турнир ATP Citi Open Призовой фонд 2 013 940 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Аслан Карацев (Россия) — Киранпал Панну (Новая Зеландия, Q) — 7:6 (7:3), 6:1