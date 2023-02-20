Карацев отказался от продолжения борьбы во втором сете матча первого круга турнира в Дохе

Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от австралийца Джейсона Каблера в первом круге турнира в Дохе.

Первый сет российский теннисист проиграл со счетом 6:7. А во втором сете при счете 0:1 вовсе отказался от продолжения борьбы.

Карацев принял решение не продолжать матч первого круга турнира в Дохе. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джейсон Каблер (Австралия) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:4), 1:0 отказ Карацева