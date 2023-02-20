Карацев отказался от продолжения борьбы во втором сете матча первого круга турнира в Дохе

Сегодня, 15:56
Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от австралийца Джейсона Каблера в первом круге турнира в Дохе.
Первый сет российский теннисист проиграл со счетом 6:7. А во втором сете при счете 0:1 вовсе отказался от продолжения борьбы.
Карацев принял решение не продолжать матч первого круга турнира в Дохе. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 377 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джейсон Каблер (Австралия) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:4), 1:0 отказ Карацева