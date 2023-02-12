0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:55

Карацев пробился в основную сетку турнира в Роттердаме, Сафиуллин не смог пройти квалификацию

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в основную сетку турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финале квалификации Карацев обыграл представителя Австрии Юрия Родионова со счетом 7:5, 7:5. Соперник Карацева в первом круге основной сетке турнира в Роттердаме определится позднее.

Еще один россиянин Роман Сафиуллин не сумел пробиться в основную сетку турнира. В финале квалификации он проиграли шведу Микаэлю Имеру со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Основные соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля.

Теннис
Аслан Карацев
Роман Сафиуллин
Обсудить
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алькарас: «Я уверен, что мне нужно продолжать совершенствоваться»