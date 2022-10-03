Карацев проиграл 126-й ракетке мира Чжичженю в первом круге турнира в Астане

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл китайцу Чжану Чжичженю в первом круге турнира ATP 500 в Астане.

Матч продолжался 2 часа 28 минут и завершился со счетом 6:4, 4:6, 1:6.

39-я ракетка мира Карацев 7 раз подал на вылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 126-й ракетки мира Чжичженя 9 эйсов, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге турнира китайский теннисист сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублев (Россия).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Чжичжень (Китай, Q) — Аслан Карацев (Россия) — 4:6, 6:4, 6:1