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Сегодня, 12:02

Карацев проиграл Шелтону в финале турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Аслан Карацев не смог выиграть турнир ATP 500 в Токио.

В финале он проиграл американцу Бену Шелтону со счетом 5:7, 1:6. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.

50-я ракетка мира Карацев 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 19-й ракетки мира Шелтона 3 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Шелтон выиграл свой первый титул ATP. Теперь он дебютирует в топ-15 мирового рейтинга.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 6:1

Теннис
Аслан Карацев
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