Карацев проиграл шведу Имеру и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Италии

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Флоренции (Италия). Во втором круге Карацев уступил шведу Микаэлю Имеру в трех сетах — 1:6, 7:6 (8:6), 1:6. В четвертьфинале Имер сыграет против победителя матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 2). Флоренция (Италия) Турнир ATP UniCredit Firenze Open Призовой фонд 612 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Микаэль Имер (Швеция, Q) — Аслан Карацев (Россия, 5) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:1