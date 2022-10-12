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Сегодня, 16:41

Карацев проиграл шведу Имеру и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Италии

Иван Торопцев
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Флоренции (Италия).

Во втором круге Карацев уступил шведу Микаэлю Имеру в трех сетах — 1:6, 7:6 (8:6), 1:6.

В четвертьфинале Имер сыграет против победителя матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 2).

Флоренция (Италия)

Турнир ATP UniCredit Firenze Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Микаэль Имер (Швеция, Q) — Аслан Карацев (Россия, 5) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:1

Теннис
Аслан Карацев
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