Карацев возобновил сотрудничество с белорусским тренером Яцыком

Российский теннисист Аслан Карацев сообщил, что возобновил сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.

«Хочу сообщить, что возобновил работу с Егором Яцыком. Этот год был для меня непростым, я принял несколько неверных решений. Теперь все хорошо, мы готовы работать еще усерднее!» — написал Карацев в своих соцсетях.

Карацев и Яцык сотрудничали c 2019 по 2021 годы. Под его руководством 29-летний россиянин из топ-500 попал в топ-20, дошел до полуфинала Australian Open и взял два титула ATP. С июля 2022 года специалист входит в команду Романа Сафиуллина.

Отметим, что в 2022 году Карацев вначале работал с испанец Габриэль Трухильо-Солер, а с июня сотрудничал с Борисом Собкиным. На данный момент он занимает 60-е место в рейтинге ATP. В 2022 году Карацев выиграл один титул ATP 250 в Сиднее.