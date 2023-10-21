Карацев вышел в финал турнира в Токио

Россиянин Аслан Карацев победил японца Синтаро Мочизуки в полуфинале турнира в Токио — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 30 минут.

Карацев за игру сделал 6 эйсов и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. У Мочизуки — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 0 из 1 по реализованным брейк-пойнтам.

Для 29-летнего Карацева это 5-й финал турнира ATP, в которых он побеждал 3 раза — в Дубае-2021, в Кубке Кремля-2021 и Сиднее-2022.

В финале Токио он сыграет с американцем Беном Шелтоном.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Аслан Карацев (Россия) — Синтаро Мотидзуки (Япония, WC) — 6:3, 6:4