Карацев вышел в полуфинал турнира ATP в Мадриде

Сегодня, 15:52
Российский теннисист Аслан Карацев в четвертьфинале турнира ATP в Мадриде обыграл китайца Чжана Чжичжэня (7:6 (7:3), 6:4). Встреча длилась 1 час 42 минуты.
Россиянин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. В активе его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.
Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В 1/2 финала турнира он сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аслан Карацев (Россия, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 7:6 (7:3), 6:4