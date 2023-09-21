Карацев вышел во второй круг турнира в Чжухае

Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира в Чжухае (Китай) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился 3 часа 12 минут.

Карацев за игру сделал 17 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. У Арнальди — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Карацев встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) — Е Конг Мо (Китай).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2