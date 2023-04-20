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Сегодня, 12:18

Карацев вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Ана Горшкова
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Мюнхене обыграл немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера.

Матч завершился со счетом 4:6 7:6 (7:2), 6:2. Напомним, что вчера поединок был остановлен из-за дождя в начале третьего сета при счете 3:0 в пользу Карацева и в итоге был перенесен. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут.

129-я ракетка мира Карацев 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 93-й ракетки мира Альтмайера 4 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 16.

В матче второго круга Карацев встретится с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсюлпом.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2

Теннис
Аслан Карацев
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