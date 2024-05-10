Карацев вышел во второй круг турнира в Риме

Сегодня, 01:21
Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в первом круге турнира в Риме. В трех сетах он переиграл американца Маккензи Макдональда — 4:6, 6:3, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 30 минут. 30-летний россиянин 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реалищовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 7).
Следующим соперником Карацева будет американец Томми Пол.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Маккензи Макдональд (США) — 4:6, 6:3, 6:4