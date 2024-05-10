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Сегодня, 01:21

Карацев вышел во второй круг турнира в Риме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в первом круге турнира в Риме. В трех сетах он переиграл американца Маккензи Макдональда — 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. 30-летний россиянин 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реалищовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующим соперником Карацева будет американец Томми Пол.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Маккензи Макдональд (США) — 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
0
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