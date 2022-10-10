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Сегодня, 13:16

Карацев вышел во второй круг турнира во Флоренции

Виктория Кравченко
Аслан Карацев.
Фото AFP

Российский теннисист Аслан Карацев после отказа нидерландца Таллона Грикспура в первом круге одиночного разряда турнира во Флоренции вышел в следующий раунд. Грикспур решил досрочно завершить игру при счете 3:6, 1:2.

Во втором круге россиянин сыграет с победителем пары Тим ван Рейтховен (Нидерланды, Q) — Микаэль Имер (Швеция, Q).

Флоренция (Италия)

Турнир ATP UniCredit Firenze Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, 5) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока

Аслан Карацев
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