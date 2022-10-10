Карацев вышел во второй круг турнира во Флоренции

Сегодня, 13:16
Российский теннисист Аслан Карацев после отказа нидерландца Таллона Грикспура в первом круге одиночного разряда турнира во Флоренции вышел в следующий раунд. Грикспур решил досрочно завершить игру при счете 3:6, 1:2.
Во втором круге россиянин сыграет с победителем пары Тим ван Рейтховен (Нидерланды, Q) — Микаэль Имер (Швеция, Q).
Флоренция (Италия)
Турнир ATP UniCredit Firenze Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия, 5) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока