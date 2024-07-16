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Сегодня, 15:04

Сафиуллин проиграл испанцу Карбальесу Баэне на старте турнира в Бостаде

Алина Савинова
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Бостаде. В матче первого раунда он в трех сетах уступил испанцу Роберто Карбальесу Баэне — 7:5, 6:7 (3:7), 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 58 минут. Сафиуллин 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником испанца будет представитель Казахстана Денис Евсеев. Сафиуллин также выступит в парном разряде в Бостаде.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия, 6) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Роман Сафиуллин
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