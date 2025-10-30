Видео
30 октября, 19:46

Хачанов уступил де Минауру в третьем круге турнира в Париже

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Алексу де Минауру в третьем круге турнира ATP 1000 в Париже — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 9 минут.

14-я ракетка мира Хачанов за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. У 6-й ракетки мира де Минаура — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Де Минаур вышел в 1/4 финала «мастерса» и встретится с Александром Бубликом (Казахстан).

Карен Хачанов.Хачанов покидает «мастерс» в Париже вслед за Рублевым. Де Минаур был сильнее

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Карен Хачанов (Россия, 10) — 6:2, 6:2

21

  • Кот-матрос

    Черемисин, тебе не кажется, что ты бредишь? "в молодости они были московскими мажорами?" Мажор ведёт праздный образ жизни за счёт родителей, А наши трое с 6 лет пахали на тренировках, и всего добились в жизни собственным талантом и трудом. - Так что думай, что пишешь. (хотя тебе и думать-то нечем) ----------- Ну и в заключение говорю, что вот ты точно не умник, а самый настоящий тролль. И просто люто ненавидишь всех, кто успешнее и богаче тебя.

    08.11.2025

  • Кот-матрос

    Старик, так ты не ответил про мажора, а что значит "хиппуешь" разъясни пожалуйста?:laughing::laughing::laughing:

    31.10.2025

  • Черемисин57

    матрос, в молодости они были московскими мажорами! Сейчас это взрослые люди и зарабатывают себе на жизнь сами!! Двое семейные, есть дети, один только всё ещё хиппует!!! Я их просто троллю! Заметь, никто из форумчан не задал мне такой вопрос, как это сделал ты!! Надеюсь на то, что я ответил на твой вопрос, умник!!! П.С. Теперь я буду добавлять к московским мажорам слово бывшие! Это специально для тебя!!

    31.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Соглашусь, что с треском. Но твари где??? Пустот, что с тобой не так?? Может вокруг тебя зомби?

    30.10.2025

  • rake

    второй пошел

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Старина, ты хоть знаешь, что такое мажор?

    30.10.2025

  • рustot

    Не уступил, а с треском проиграл. Пишите как было на самом деле твари

    30.10.2025

  • Черемисин57

    Дмитрий, я же сказал, что поставлю на Сонего! Он уже выиграл первый сет!!

    30.10.2025

  • Братчанин

    От этой троицы ( медведев, рублев, хачанов) толку уже не будет. Их воемя прошло, и разбазарили они его впустую, толком ничего не добившись

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хорошо. Делает вам честь. Что думаете за исход матча? Я полагаю, что Даня выиграет. 60 на 40.

    30.10.2025

  • Черемисин57

    Дмитрий, с вами я держать пари не собираюсь! У каждого на форуме есть своё мнение!! И я все их уважаю!!! Спорю только с буками!

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я скажу, что вы - редкий знаток тенниса, если выиграет итальянец. Вы скажете, что в теннисе не разбираетесь, если Даня выиграет. Принимаете пари? Или у вас есть свое?

    30.10.2025

  • Черемисин57

    Конечно, Дмитрий! Я же ставочник, ловлю адреналин!!

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Посмотрим, Черемисин. Ставку сделаете на Сонего?

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пустой Карен. С самого начала матча видно было.

    30.10.2025

  • Черемисин57

    Вот и второй московский мажор отправляется следом за Рублёвым домой! Для них стали преградой 5 и 6 номера мирового рейтинга!! Третьему московскому мажору везёт- сначала снялся его соперник Димитров, а в следующем туре на него вышел Сонего, 41 ый в мире! Но раз Сонего прошёл Музетти, то он в форме и будет сражаться с Медведевым!! Посмотрим- кто будет победителем в матче!

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    В одну калитку, Карен, готовься к АО.

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    Объективно говоря предпосылок к успехам Карена и Андрея не было и хорошо уже то, что будучи в ТОП-16 они и вошли в 16 лучших на турнире. Выше головы не прыгнули. Парни, отдохните и готовтесь к новому сезену. Австралия манит...)

    30.10.2025

  • hаnt64

    Минаур оказался не бразильским щенком. Увы...

    30.10.2025

    Алекс де Минаур
    Карен Хачанов
