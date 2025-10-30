Хачанов уступил де Минауру в третьем круге турнира в Париже

Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Алексу де Минауру в третьем круге турнира ATP 1000 в Париже — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 9 минут. 14-я ракетка мира Хачанов за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. У 6-й ракетки мира де Минаура — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Де Минаур вышел в 1/4 финала «мастерса» и встретится с Александром Бубликом (Казахстан). Хачанов покидает «мастерс» в Париже вслед за Рублевым. Де Минаур был сильнее Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Карен Хачанов (Россия, 10) — 6:2, 6:2

Кот-матрос Черемисин, тебе не кажется, что ты бредишь? "в молодости они были московскими мажорами?" Мажор ведёт праздный образ жизни за счёт родителей, А наши трое с 6 лет пахали на тренировках, и всего добились в жизни собственным талантом и трудом. - Так что думай, что пишешь. (хотя тебе и думать-то нечем) ----------- Ну и в заключение говорю, что вот ты точно не умник, а самый настоящий тролль. И просто люто ненавидишь всех, кто успешнее и богаче тебя. 08.11.2025

Кот-матрос Старик, так ты не ответил про мажора, а что значит "хиппуешь" разъясни пожалуйста?:laughing::laughing::laughing: 31.10.2025

Черемисин57 матрос, в молодости они были московскими мажорами! Сейчас это взрослые люди и зарабатывают себе на жизнь сами!! Двое семейные, есть дети, один только всё ещё хиппует!!! Я их просто троллю! Заметь, никто из форумчан не задал мне такой вопрос, как это сделал ты!! Надеюсь на то, что я ответил на твой вопрос, умник!!! П.С. Теперь я буду добавлять к московским мажорам слово бывшие! Это специально для тебя!! 31.10.2025

Футболист Сапогов Соглашусь, что с треском. Но твари где??? Пустот, что с тобой не так?? Может вокруг тебя зомби? 30.10.2025

rake второй пошел 30.10.2025

Кот-матрос Старина, ты хоть знаешь, что такое мажор? 30.10.2025

рustot Не уступил, а с треском проиграл. Пишите как было на самом деле твари 30.10.2025

Черемисин57 Дмитрий, я же сказал, что поставлю на Сонего! Он уже выиграл первый сет!! 30.10.2025

Братчанин От этой троицы ( медведев, рублев, хачанов) толку уже не будет. Их воемя прошло, и разбазарили они его впустую, толком ничего не добившись 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Хорошо. Делает вам честь. Что думаете за исход матча? Я полагаю, что Даня выиграет. 60 на 40. 30.10.2025

Черемисин57 Дмитрий, с вами я держать пари не собираюсь! У каждого на форуме есть своё мнение!! И я все их уважаю!!! Спорю только с буками! 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Я скажу, что вы - редкий знаток тенниса, если выиграет итальянец. Вы скажете, что в теннисе не разбираетесь, если Даня выиграет. Принимаете пари? Или у вас есть свое? 30.10.2025

Черемисин57 Конечно, Дмитрий! Я же ставочник, ловлю адреналин!! 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Посмотрим, Черемисин. Ставку сделаете на Сонего? 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Пустой Карен. С самого начала матча видно было. 30.10.2025

Черемисин57 Вот и второй московский мажор отправляется следом за Рублёвым домой! Для них стали преградой 5 и 6 номера мирового рейтинга!! Третьему московскому мажору везёт- сначала снялся его соперник Димитров, а в следующем туре на него вышел Сонего, 41 ый в мире! Но раз Сонего прошёл Музетти, то он в форме и будет сражаться с Медведевым!! Посмотрим- кто будет победителем в матче! 30.10.2025

Кот-матрос В одну калитку, Карен, готовься к АО. 30.10.2025

Алехандрохорс Объективно говоря предпосылок к успехам Карена и Андрея не было и хорошо уже то, что будучи в ТОП-16 они и вошли в 16 лучших на турнире. Выше головы не прыгнули. Парни, отдохните и готовтесь к новому сезену. Австралия манит...) 30.10.2025