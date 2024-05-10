Хачанов победил Шевченко и вышел в третий круг «мастерса» в Риме

Россиянин Карен Хачанов обыграл представляющего Казахстан Александра Шевченко во втором круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 36 минут. Хачанов сделал за игру 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У Шевченко — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнта.

Хачанов вышел в третий круг и встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Маттео Джиганте (Италия, WC).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 16) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:4