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Карен Хачанов — Александр Шевченко: смотреть трансляцию матча турнира в Риме

Хачанов сыграет с Шевченко во втором круге турнира в Риме 10 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Казахстана Александром Шевченко во втором круге турнира в Риме в пятницу, 10 мая. Ориентировочное время начала — 16.55 по московскому времени.

В России официальной трансляции тура нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры Хачанов — Шевченко можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В первом круге Александр был сильнее итальянца Фабиана Марожана — 6:3, 6:2. Карен стартует в Риме со второго круга.

В истории очных противостояний теннисисты встречались один раз. Это было в 1/4 финала турнира в Меце в 2023 году. Тогда победу в двух сетах одержал казахстанский игрок (6:4, 6:4).

Сейчас Шевченко — 60 номер мирового рейтинга, Хачанов — 18-я ракетка мира.

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Теннис
Александр Шевченко
Карен Хачанов
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