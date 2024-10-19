Хачанов победил Вукича в полуфинале турнира в Алма-Ате

Сегодня, 18:25
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Александра Вукича в полуфинале турнира ATP 250 в Алма-Ате.
Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 15 минут.
26-я ракетка мира Хачанов сделал 15 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету 85-й ракетки мира Вукича 13 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В финале Хачанов сыграет с канадцем Габриэлем Диалло.
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 036 700 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Карен Хачанов (Россия, 3) — Александр Вукич (Австралия) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4