Хачанов в двух сетах проиграл Звереву в четвертом круге турнира в Майами

27 марта, 07:22
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл немцу Александру Звереву в четвертом круге «мастерса» в Майами.
Матч завершился со счетом 1:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут.
16-я ракетка мира Хачанов 5 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету 5-й ракетки мира Зверева 9 эйсов, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале турнира Зверев сыграет против Фабиана Марожана (Венгрия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:1, 6:4