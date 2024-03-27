Хачанов в двух сетах проиграл Звереву в четвертом круге турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл немцу Александру Звереву в четвертом круге «мастерса» в Майами.

Матч завершился со счетом 1:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут.

16-я ракетка мира Хачанов 5 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету 5-й ракетки мира Зверева 9 эйсов, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет против Фабиана Марожана (Венгрия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:1, 6:4