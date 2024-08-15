Хачанов сыграет со Зверевым на турнире в Цинциннати 15 августа

Россиянин Карен Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым в 1/16 финала турнира в Цинциннати в четверг, 15 августа. Ориентировочное время начала — после 17.00 по московскому времени.

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В первом круге «тысячника» российский теннисист уверенно победил аргентинца Франсиско Серундоло в двух сетах — 6:0, 6:3.

28-летний россиянин — 22-й номер мирового рейтинга. 27-летний Зверев — четвертая ракетка мира.

Турнир серии Masters в Цинциннати пройдет в 2024 году с 12 по 19 августа.

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