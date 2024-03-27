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27 марта, 00:00

Карен Хачанов — Александр Зверев: смотреть трансляцию матча турнира в Майами

Хачанов сыграет со Зверевым в 1/8 финала турнира в Майами 27 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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16-я ракетка мира Карен Хачанов сыграет с пятым номером мирового рейтинга Александром Зверевым в рамках 1/8 финала турнира в Майами в ночь на 27 марта. Ориентировочное время начала — 03.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры Хачанов — Зверев в России можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В истории очных противостояний теннисисты встречались пять раз. Трижды победу одерживал немец, и два раза сильнее был российский игрок.

Последний раз они играли на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Тогда в финале победил Зверев, завоевав золото. Хачанов — серебряный призер Олимпиады.

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карен Хачанов
0
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