Карен Хачанов и Алексей Попырин встретятся в матче «мастерса» в Париже

Россиянин Карен Хачанов и Алексей Попырин из Австралии встретятся в матче 3-го круга «мастерса» в Париже в четверг, 31 октября. Игра начнется не ранее 15.30 по московскому времени.

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Хачанов занимает 21-е место в мировом рейтинге ATP. В предыдущих матчах парижского «мастерса» россиянин победил австралийца Кристофера О'Коннела со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6) и француза Джованни Мпеши-Перрикара — 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

Попырин является 24-й ракеткой мира. На турнире в Париже он обыграл итальянца Маттео Берреттини — 7:5, 7:6 (7:2) и россиянина Даниила Медведева — 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).