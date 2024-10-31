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Сегодня, 18:58

Хачанов одержал победу над Попыриным и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Париже

Карен Хачанов.
Фото Reuters
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Алексея Попырина в третьем круге «мастерса» в Париже — 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продлилась 1 час 57 минут. Хачанов десять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11 заработанных. У Попырина также десять эйсов, две двойные и два реализованных брейка из пяти.

В четвертьфинале соревнований Хачанов сыграет с сильнейшим в паре Григор Димитров (Болгария, 9-е место в рейтинге) — Артур Риндеркнеш (Франция, 60).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Карен Хачанов

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