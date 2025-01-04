Хачанов и Рублев вышли в финал парного турнира в Гонконге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли франзуцов Садио Думбия и Фабьена Ребуля в полуфинале турнира в Гонконге.

Встреча продолжась 1 час 22 минуты и завершилась победой россиян со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

За титул в Китае Рублев и Хачанов поборются с нидерландцем Сандером Арендсом и британцем Люком Джонсоном.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция, 1) — 7:6 (7:3), 6:3