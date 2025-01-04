Хачанов и Рублев вышли в финал парного турнира в Гонконге

Сегодня, 14:31
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли франзуцов Садио Думбия и Фабьена Ребуля в полуфинале турнира в Гонконге.
Встреча продолжась 1 час 22 минуты и завершилась победой россиян со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
За титул в Китае Рублев и Хачанов поборются с нидерландцем Сандером Арендсом и британцем Люком Джонсоном.
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 766 290 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция, 1) — 7:6 (7:3), 6:3