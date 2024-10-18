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Сегодня, 18:33

Хачанов вышел в полуфинал турнира в Алматы

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Карен Хачанов победил казахстанца Бейбита Жукаева в четвертьфинале турнира в Алматы — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 18 минут. Хачанов сделал за игру 2 эйса и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету 213-й ракетки мира — 14 эйсов и 1 двойная ошибка.

26-я ракетка мира вышел в полуфинал и встретится с австралийцем Александаром Вукичем.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 3) — Бейбит Жукаев (Казахстан, WC) — 6:2, 6:4

Теннис
Карен Хачанов

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