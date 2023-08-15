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Сегодня, 18:00

Хачанов — Альтмайер: смотреть трансляцию матча (видео)

Хачанов сыграет с Альтмайером на старте турнира в Цинциннати
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Во вторник, 15 августа, российский теннисист Карен Хачанов сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 18:00 (по московскому времени).

Изачанально соперником Хачанова должен был стать британец Энди Маррей, но он снялся с турнира

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Хачанов — победитель пяти турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России и серебряный призер Олимпийских игр-2021.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».

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Теннис
Карен Хачанов
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