Хачанов сыграет с Альтмайером на старте турнира в Цинциннати

Во вторник, 15 августа, российский теннисист Карен Хачанов сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 18:00 (по московскому времени).

Изачанально соперником Хачанова должен был стать британец Энди Маррей, но он снялся с турнира

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.