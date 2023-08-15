Сегодня, 18:00
Во вторник, 15 августа, российский теннисист Карен Хачанов сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 18:00 (по московскому времени).
Изачанально соперником Хачанова должен был стать британец Энди Маррей, но он снялся с турнира
Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.
Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.
Хачанов — победитель пяти турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России и серебряный призер Олимпийских игр-2021.
Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».