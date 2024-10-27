Карен Хачанов и Джейк Дрейпер встретятся в финале турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов и британский теннисист Джейк Дрейпер встретятся в финальном матче турнира ATP категории 500 в Вене (Австрия). Игра начнется около 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Дрейпер с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

24-я ракетка мира Хачанов на пути к финалу турнира победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда, американца Брендона Накашиму, итальянца Маттео Берреттини и австралийца Алекса де Минаура.

Дрейпер находится на 18-м месте в рейтинге ATP, в предыдущих раундах он обыграл японца Кэя Нисикори, итальянца Лусиано Дардери, чеха Томаша Махача и итальянца Лоренцо Музетти.