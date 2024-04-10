Хачанов в трех сетах победил Черундоло во втором круге турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло во втором круге «мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 18 минут.

17-я ракетка мира Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 22-й ракетки мира Черундоло 6 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В третьем круге турнира Хачанов встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, WC) — Даниил Медведев (Россия, 4).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:3