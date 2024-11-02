Хачанов обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов переиграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Париже — 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. 28-летний россиянин 6 раз подал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки.

В полуфинале Хачанов сыграет с французом Уго Умбером, который переиграл австралийца Джордана Томпсона — 6:2, 7:6 (7:4).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия) — Григор Димитров (Болгария, 8) — 6:2, 6:3

Уго Умбер (Франция, 15) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 7:6 (7:4)