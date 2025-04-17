Карен Хачанов и Хауме Мунар встретятся на турнире АТР в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов встретится с испанцем Хауме Мунаром в матче второго круга турнира ATP в Барселоне в четверг, 17 апреля. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

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Хачанов занимает 27-е место в мировом рейтинге ATP, Мунар — 57-е. В предыдущем раунде турнира Карен победил Кэмерона Норри из Великобритании со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, а Хауме — американца Фрэнсиса Тиафо (2:6, 7:5, 6:1).