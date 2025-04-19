Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:50

Хачанов уступил Руне в полуфинале турнира в Барселоне

Алина Савинова
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Барселоне.

В полуфинальном матче 28-летний спортсмен в двух сетах проиграл датчанину Хольгеру Руне — 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.

На счету Хачанова ни одного эйса и две двойные ошибки. Руне 2 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 заработанных.

В финале турнира в Барселоне 13-я ракетка мира сыграет против победителя матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артюр Фис (Франция, 7).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Хольгер Руне (Дания, 6) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2

7
Читайте также
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Популярное видео
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя