Хачанов и Рублев вышли во второй круг парного «Мастерса» в Риме

Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг парного турнира ATP серии «Мастерс» в Риме. Российские теннисисты обыграл колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару — 4:6, 7:5, 10:7. В следующем круге Хачанов и Рублев сыграют с дуэтом Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 4) — Джейми Маррей/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия). Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия) — 4:6, 7:5, 10:7