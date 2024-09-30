Хачанов проиграл Алькарасу в 1/4 финала турнира в Пекине, испанец встретится с Медведевым

Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Пекине — 5:7, 2:6.

Матч длился 1 час 37 минут. 27-я ракетка мира сделал за игру 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. У 3-й ракетки мира — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Алькарас вышел в полуфинал турнира в Китае и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который победил итальянца Флавио Коболли.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 7:5, 6:2