Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Нисикори на старте турнира в Гонконге

Российский теннисист Карен Хачанов не смог обыграть японца Кея Нисикори во втором круге турнира в Гонконге.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут.

19-я ракетка мира Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 106-й ракетки мира Нисикори 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира 35-летний теннисист сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кеи Нисикори (Япония, WC) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:3, 7:5