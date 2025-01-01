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Сегодня, 17:05

Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Нисикори на старте турнира в Гонконге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог обыграть японца Кея Нисикори во втором круге турнира в Гонконге.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут.

19-я ракетка мира Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 106-й ракетки мира Нисикори 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира 35-летний теннисист сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кеи Нисикори (Япония, WC) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:3, 7:5

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Теннис
Карен Хачанов
Кей Нисикори
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