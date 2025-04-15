Хачанов и Норри сыграют в первом круге турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов и британец Кэмерон Норри сыграют в первом круге турнира ATP в Барселона (Каталония) во вторник, 15 апреля. Начало матча — ориентировочно в 18.30 по московскому времени.

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Узнать результат игры Хачанов — Норри можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

28-летний Хачанов — 27-я ракетка мира. 29-летний Норри занимает 88-е место в мировом рейтинге.