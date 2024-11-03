Хачанов: «Я бы поздравил Умбера с победой, если бы он вел себя как нормальный человек»

Российский теннисист Карен Хачанов остался недоволен поведением француза Уго Умбера в матче 1/2 финала турнира в Париже. Соперник россиянина отмечал с фанатами каждое очко.

«У сетки я сказал ему, что необходимо сохранять спокойствие и проявлять уважение. Я всегда за честную игру, я его поздравлю, если он будет вести себя как нормальный человек. Это все, что я могу сказать.

Он может делать с публикой все, что хочет, у меня нет с этим проблем, но вы видели, чтобы я праздновал вчера в матче с Григором (Димитровым)? Он не был травмирован, о чем сказал мне в конце матча. Вы видели, чтобы я каждый раз вскакивал и кричал: «Давай!»? Вы думаете, это нормально? Вы можете отпраздновать после матча вместе с болельщиками, без проблем. Вы можете делать все, что захотите. Травмы — часть игры. Но делать это, когда другой человек упал... Ок, увидимся в следующий раз.

За последние 21 день у меня не было ни одного выходного. Ни одного. Я чувствую острую боль в трех местах. Я встречусь завтра с врачом и оценю тяжесть травмы. С одной стороны, я очень доволен тем, как я играл, как сражался и что чувствовал. С другой стороны, мне очень грустно закончить матч таким образом, получить травму и не иметь возможности доиграть матч до конца. Смешанные чувства», — приводит L'Equipe слова Хачанова.