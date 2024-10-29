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Сегодня, 18:59

Хачанов на тай-брейке обыграл О'Коннелла и пробился во второй круг «мастерса» в Париже

Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах победил австралийца Кристофер О'Коннелла в первом круге «мастерса» в Париже — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

Встреча продлилась 2 часа 25 минут. Хачанов десять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. У австралийца 17 эйсов, одна двойная и два реализованных брейка из семи.

Во втором круге соревнований Хачанов встретится с французом Джованни Мпеши-Перрикаром.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, LL) — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6)

Карен Хачанов

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