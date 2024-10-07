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Сегодня, 11:08

Хачанов проиграл Гирону во втором круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Россиянин Карен Хачанов уступил американцу Маркосу Гирону во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 22 минуты. 25-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. У 47-й ракетки мира Гирона — 8 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Гирон вышел в третий круг и встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 15) — Давид Гоффен (Бельгия).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркос Гирон (США) — Карен Хачанов (Россия, 24) — 6:4, 6:3

Карен Хачанов

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