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Сегодня, 16:00

Карен Хачанов — Маркос Гирон: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Хачанов сыграет с Гироном во втором круге «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото AFP
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Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Маркосом Гироном во втором круге «мастерса» в Шанхае 7 октября. Ориентировочное время начала — после 08.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Гирон с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 25-ая ракетка мира. 31-летний Гирон занимает 47-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году в Китае россиянин вылетел в третьем круге, уступив Григору Димитрову в двух сетах — 6:7 (6:8), 4:6.

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Теннис
Карен Хачанов

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