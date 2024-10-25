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Сегодня, 22:00

Хачанов обыграл Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Россиянин Карен Хачанов победил итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 20 минут. Хачанов за игру сделал 5 эйсов и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. У 41-й ракетки мира Берреттини — 6 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Соперником 24-й ракетки мира Хачанова в полуфинале турнира в Австрии станет победитель матча Алекс де Минаур (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 470 310 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:1, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
Маттео Берреттини

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