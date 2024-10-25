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Сегодня, 18:10

Карен Хачанов — Маттео Берреттини: смотреть матч турнира ATP в Вене онлайн

Карен Хачанов и Маттео Берреттини встретятся на турнире ATP в Вене
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Карен Хачанов и итальянец Маттео Берреттини встретятся в матче четвертьфинала турнира ATP в Вене в пятницу, 25 октября. Игра начнется не ранее 19.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Берреттини с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Хачанов является 28-й ракеткой мира. В предыдущих матчах турнира он победил Тиагу Уайлда — 6:2, 6:4 и Брендона Накашиму — 1:6, 6:3, 6:4.

Берреттини занимает 41-е место в рейтинге ATP. В предыдущих матчах он победил Мартона Фучовича — 7:5, 6:4 и Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Теннис
Карен Хачанов
Маттео Берреттини

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