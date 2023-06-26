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Сегодня, 08:30

Карен Хачанов назвал свой лучший матч в этом сезоне

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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11-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, что самым запоминающийся моментом текущего сезона можно назвать его противостояние с Фрэнсисом Тиафо на Australian Open.

Россиянин обыграл американца в четырех сетах, на тай-брейке решающей партии отыграв шесть сетболов, в том числе ушел с 1:6.

«Изначально понимал, что будет тяжелый матч, хотя до этого и обыгрывал Фрэнсиса, – отметил Хачанов в интервью «СЭ». – Технически и психологически он очень силен. Также было понятно, что если пройду третий круг, то дальше открывается очень хорошая сетка. Фрэнсис тоже это понимал. Поэтому каждый боролся на пределе своих возможностей, матч получился очень упорным.

Моя сила воли – это врожденное? Ни раз говорил, что в представлении любителей тенниса хочу быть спортсменом, который всегда борется до конца. Думаю, да, эти качества врожденные. Но опять же, я много работаю над тем, чтобы никогда не сдавать, в первую очередь в психологическом плане. Если ты внутренне уверен в себе, своих навыках, то будешь стараться показывать свой лучший теннис как бы не складывался матч. Даже если проигрываешь 0:2 по сетам».

Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.

Полностью интервью Карена Хачанова читайте на сайте «СЭ».

Теннис
Карен Хачанов
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