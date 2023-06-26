Карен Хачанов объяснил за что он любит теннис

Вице-чемпион Олимпиады-2022 Карен Хачанов в интервью «СЭ» отметил, что один из сложнейших моментов в жизни профессионального теннисиста постоянная адаптация к новым местам.

«Тот факт, что это индивидуальный вид спорта, — подчеркнул Хачанов. — Ты один на корте и сам должен решать все проблемы по мере их поступления. Рассчитывать только на свою «физику», скорость, силу, растяжку... Надо тренировать абсолютно все. Например, в футболе ты в основном делаешь те упражнения, которые нужны для твоей позиции. Форвардам не надо много тренировать выносливость, им гораздо важнее делать классные рывки. У нас же матч может длиться 80 минут, а может пять часов на «Большом шлеме». И времени для подготовки к «Шлему» не так много. Ты не будешь очень много готовиться за неделю до, потому что сильно устанешь. Еще я бы назвал адаптацию. Постоянные перелеты, разные часовые пояса, новые отели, новые корты, разные мячи. Это могут быть не значащие моменты для зрителей, но очень важные нюансы для профессионалов.

За что я люблю теннис? Люблю эту игру с самого детства. Благородный, аристократичный вид спорта. Еще важно, что я ни от кого не завишу. Это обратная сторона медали индивидуального вида спорта. Хотя я и люблю быть в команде. В детстве много играл в баскетбол и футбол. Я душа компании, в команде мне тоже комфортно. Но мне нравится, что я сам справляюсь с трудностями», — сказал Хачанов «СЭ».

Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.

Полностью интервью Карена Хачанова читайте на сайте «СЭ».