Хачанов обыграл Опелку и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Сегодня, 23:43
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Райлли Опелкой во втором круге «мастерса» в Мадриде — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Хачанов сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Опелки 17 подач навылет, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Жоау Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США, 11).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 24) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)