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Сегодня, 16:15

Карен Хачанов — Райлли Опелка: трансляция матча турнира ATP в Мадриде

Хачанов и Опелка сыграют во втором круге турнира в Мадриде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Райлли Опелкой во втором круге турнира ATP в Мадриде (Испания) в субботу, 26 апреля. Встреча начнется не ранее 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов— Опелка с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Хачанов— Опелка можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Хачанов — 25-я ракетка мира, Карен стартует на турнире в Мадриде со второго круга. 27-летний Опелка занимает 103-е место в мировом рейтинге, в первом круге Райлли выиграл у австралийца Ринки Хидзикаты (7:5, 7:5).

Карен Хачанов
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