Хачанов пробился в третий круг «мастерса» в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов победил испанца Роберто Баутиста-Агута во втором круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 3:6, 6:3, 7:5. Матч длился 2 часа 29 минут. Хачанов сделал за игру 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. У Баутиста-Агута — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов. Соперником Хачанова в третьем круге станет победитель матча Николас Харри (Чили, 22) — Флавио Коболли (Италия). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Карен Хачанов (Россия, 16) — Роберто Баутиста Агут (Испания, LL) — 3:6, 6:3, 7:5 Якуб Меншик (Чехия) — Григор Димитров (Болгария, 9) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Адриан Маннарино (Франция, 19) — 6:0, 6:4 Бен Шелтон (США, 14) — Томаш Махач (Чехия) — 6:0, 6:2